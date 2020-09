Urgente: abren investigación por "sospecha de dopaje en un equipo" del Tour

La Fiscalía francesa abrió este lunes una investigación preliminar contra un equipo ciclista por sospechas de dopaje en el Tour de Francia, que finalizó este domingo con la victoria del esloveno Tadej Pogacar.



Aunque la Fiscalía no precisó el equipo afectado, tanto el diario deportivo "L'Équipe" como el semanario "Le Journal du Dimanche" apuntaron que se trata del Arkéa Samsic francés, cuyo jefe de filas es el colombiano Nairo Quintana.

Los medios franceses indicaron que las pesquisas, en manos de la Fiscalía de Marsella, se han abierto tras el descubrimiento de "numerosos productos sanitarios, incluidos medicamentos, que pueden ser calificados de dopantes".



Este mismo lunes se había sabido también que la gendarmería francesa registró la habitación de uno de los hoteles de Quintana y de otros dos compatriotas suyos en el Arkéa la semana pasada durante el Tour.



Según la prensa francesa, el registro tuvo lugar el pasado miércoles en el hotel de Megève, en los Alpes, a primera hora de la mañana.



Los agentes de la brigada de lucha contra delitos medioambientales y la salud pública llegaron con un mandato judicial y registraron la habitación de Quintana, la de su hermano Dayer y la de Winner Anacona, además de las de los masajistas y algunos vehículos, indicó Le Journal du Dimanche".



El semanario agregó que ese registro se hizo sin vínculo con la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD), responsable de los controles durante el Tour.

Quintana, que llegó al Tour con opciones de subir al podio por cuarta vez en su carrera, quedó apeado de esa lucha tras sufrir tres caídas. El ciclista de Boyacá acabó en el puesto 17 a más de Pogacar.



No es la primera vez que la brigada medioambiental de la gendarmería investiga a participantes en el Tour, aunque sus pesquisas no han determinado nunca la comisión de delitos.



En 2017 abrieron una investigación para determinar si había motores en las bicicletas de algunos ciclistas, pero la cerraron a principios de este año por falta de pruebas. El año pasado también centraron su atención en el equipo Deceuninck, pero la investigación también fue archivada.