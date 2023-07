[Video] Segundo tropezón de Egan en el Tour: ahora se cayó en la 'etapa reina'

Egan Bernal sufrió una caída en la jornada 17 del Tour de Francia 2023, pues este miércoles, en la denominada 'etapa reina', perdió el control en una curva a 52 kilómetros de la línea de meta y se fue contra el asfalto.

El infortunio de Bernal se presentó cuando -junto a los fugados- realizó una curva muy cerrada en un leve descenso, sin embargo perdió el control y fue inevitable la caída. Por fortuna -para el resto del grupo- no hubo más corredores perjudicados, sino que tuvieron espacio para eludir al colombiano y continuar su marcha.

Vea también: [Video] Se fue al piso: Pogacar no tuvo buen arranque en la 'etapa reina' del Tour

Posterior a ello, al ciclista de 26 años se lo vio con incomodidad en una de sus piernas al trasladarse a un costado de la carretera, sin embargo las consecuencias parecen no ser graves.

No obstante, Egan Bernal logró subirse una vez más a la bicicleta y retomó el pedaleo con el fin de reintegrarse al grupo que lo acompañaba, por lo que la caída no fue de gravedad y ahora espera no perder más tiempo en la clasificación general.

Le puede interesar: Confirmada la próxima carrera de Evenepoel: correrá contra varias figuras del Tour de Francia

Cabe recordar que Egan, que llegó 32 en la general a 1:44:17, no llegó al Tour con la intención de pelear en los puestos de arriba, sino más bien con el propósito de aportar a quien -con el ritmo de la carrera- se convirtió en el 'jefe de filas', que para el Ineos Grenadiers fue el español Carlos Rodríguez.

De tal forma, en la etapa de este miércoles y en la del sábado (20), Egan trabajará para que el español recupere su lugar en el podio.

Video de la caída de Egan Bernal en la etapa reina del Tour de Francia 2023