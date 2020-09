Wiggins le da con todo al Ineos de Egan Bernal: "Falta una cabeza experimentada"

El británico Bradley Wiggins, ganador del Tour 2012 con el maillot del Sky, ha criticado la forma de actuar del equipo, ahora llamado Ineos, en el Tour de Francia, donde considera que falta "una cabeza experimentada para poner un poco de serenidad".

Mire acá: Egan se lamenta tras la etapa 15: "He pasado el peor día encima de una bicicleta"



"Creo que al Tour tienes que llevar a los grandes corredores, especialmente a Geraint Thomas. No sé por qué no pudo haber hecho el mismo trabajo que Tom Dumoulin. Él (Thomas) quería ir y hacer eso", dijo Wiggins en sus comentarios de Eurosport.



El excampeón mundial y olímpico en pista y del Tour 2012, analizó que tras la debacle de Egan Bernal en el Grand Colombier, el equipo Ineos hubiera podido tener un segundo líder.



"Después de todo el tiempo que perdió Egan Bernal, habríamos tenido un segundo líder en el equipo. Además, Chris Froome, como cuádruple ganador del Tour, se merecía el derecho de estar allí en este equipo".

Puede ver: Egan Bernal y la diferencia significativa que lo aleja del título del Tour



Del equipo Sky del año pasado solo Luke Rowe permanece en la formación británica en este Tour.



"Algo falta, una cabeza experimentada para poner un poco de serenidad ", sentenció Wiggins.