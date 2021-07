Wout Van Aert dijo que el Mont Ventoux fue la "victoria más linda de su vida"

El belga Wout van Aert consiguió en la etapa del doble ascenso al Mont Ventoux su "victoria más hermosa" en el Tour de Francia, donde ya había sumado otros tres triunfos individuales, todos al "sprint" y una crono por equipos.



"Es la más bonita por la forma en la que lo he logrado. Ganar una etapa de montaña en el Tour no es algo a lo que podía aspirar hace unos años, más aun en un lugar icónico y donde muchos belgas vienen de turismo y a apoyar al ciclismo. Ha sido una locura llevar la bandera belga con todos esos aficionados", dijo el campeón de su país.



Van Aert aseguró que no se vino abajo cuando su equipo perdió al jefe de filas, el esloveno Primoz Roglic, segundo de la pasada edición, ni cuando él mismo perdió muchos minutos.



"Hay que estar motivado cada día, cuando lo intentas muchas veces, al final lo consigues. Aceptar la derrota es la forma de triunfar, si no, entras en una espiral negativa", indicó.

Aunque ganar el oro olímpico en Tokio es uno de sus objetivos, el belga aseguró que no tiene previsto abandonar el Tour hasta los Campos Elíseos.



"Es una buena preparación para los Juegos. He tardado en volver a la competición y me encuentro cada día mejor. Ahora estoy mejor que al principio del Tour", señaló el corredor, víctima de varios problemas físicos que retrasaron su preparación.

Van Aert afirmó que ahora trabajará para su compañero danés Jonas Vingegaard, tercero de la general, pero también intentará buscar otras victorias de etapa.



"Jonas que está haciendo un gran Tour. Por eso tenía que estar en la escapada, podía esperarle. Tenía un doble objetivo, ganar la etapa o ayudar a Jonas. En la segunda parte del Tour vamos a apoyarle a tope, el podio es posible para él. Yo también he venido a ganar algo, he ganado una etapa, sería vergonzoso no intentar ganar otras. Vamos a intentar ambos objetivos", comentó.