Tres colombianos estarán en la renovada clásica Milano-Torino

Este miércoles 5 de agosto continuará desarrollándose el calendario ciclístico internacional cuando se dispute la edición 101 de la clásica italiana Milano-Torino, la cual tendrá la participación de tres pedalistas colombianos.

La competencia, que contará con un renovado formato debido a las medidas de seguridad tomadas por la pandemia del coronavirus, presentará un recorrido total de 198 kilómetros con inicio en Mesero y final en Stupinigi ideal para embaladores.

Lea también: Al estilo NBA, así será la "burbuja" para la Liga de Baloncesto Profesional en Cali

Y es que la prueba que tuvo como ganadores en 2016 y 2017 a los colombianos Miguel Ángel López y Rigoberto Urán, respectivamente, eliminó su tradicional final en el ascenso a la Basílica de Superga, por lo que en esta ocasión los sprinters serán los candidatos para quedarse con la victoria.

Jhonatan Restrepo con Androni Giocattoli-Sidermec, Fernando Gaviria - UAE Team Emirates y Einer Augusto Rubio con el Movistar Team serán las tres cartas colombianas para la carrera, en donde si duda Gaviria es uno de los favoritos para celebrar un nuevo triunfo.

Le puede interesar: Egan Bernal destaca el trabajo de Froome en el Ineos para ganar etapa reina

De la competencias también harán parte un importante número de clasicómano y embaladores como el francés Nace Bouhanni (Arkéa-Samsic), Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Danny Van Poppel (Circu-Wanty Gobert), Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep), Arnaud Démare (Groupama -FDJ), Caleb Ewan (Lotto Soudal), Michael Albasini (Mitchelton-Scott) y Wout Van Aert (Jumbo Visma).

Da Mesero a Stupinigi e un percorso adatto alle ruote veloci. Scopri di più sulla #MilanoTorino | From Mesero to Stupinigi and a route suitable for the fast wheels. Discover more about the Milano-Torino (05/08/2020) --> https://t.co/149v0PeVpb pic.twitter.com/FljsZgkebz