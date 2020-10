UAE Team de Pogacar se refuerza para defender el Tour de Francia en 2021

Refuerzos para Tadej Pogacar: el escalador polaco Rafal Majka se comprometió para los dos próximos años con el equipo UAE Emirates, la formación del esloveno, flamante campeón del Tour de Francia, anunció este lunes.

Majka, de 31 años y que corre en el equipo alemán Bora desde 2017, está disputando en estos momentos el Giro de Italia, donde marcha 6º a seis días para el final.

El escalador polaco, ganador en dos ocasiones del maillot de la montaña del Tour (2014, 2016), ya sabe lo que es subir al podio de una gran vuelta en 2015 (3º de la Vuelta a España).

