UAE Tour confirma su realización con 19 equipos UCI WorldTour

El Consejo de Deportes de Abu Dhabi, organizadores del UAE Tour, confirmó la realización de la tercera edición de la competencia más importante que se disputa en la región del Medio Oriente y que contará con la presencia de 19 equipos de categoría UCI WorldTour.

La carrera tendrá lugar desde el 21 hasta el 27 de febrero con inicio y final en Abu Dhabi con fracciones que le permitirán a los embaladores destacarse, aunque la clasificación general se definirá en la única fracción de montaña.

“La edición de este año verá a los corredores comenzar y terminar en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos y competir en siete diversas etapas que exhiben los paisajes únicos de los EAU. Los fanáticos de todo el mundo pueden esperar volver a presenciar un gran espectáculo deportivo. Los veinte equipos del World Tour componen la lista provisional, así como Alpecin-Fenix, el UCI ProTeam mejor clasificado en 2020", señaló la organización de la carrera.

