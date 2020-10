Un colombiano llegaría y otro se va: Movistar Team sacude el mercado para 2021

Cerca del final de una atípica temporada 2020 en el ciclismo de ruta internacional, el mercado de fichajes en las bielas tienen sus últimos movimientos pensando en un incierto año 2021 que aún tiene dudas en su calendario por cuestiones de la pandemia y las diversas restricciones en Europa.



El Movistar Team daría el gran golpe en el mercado si finalmente contrata al colombiano Miguel Ángel López como se menciona desde la prensa española. 'Superman' no seguirá en el Astana y el equipo telefónico se pelea el fichaje con el Team Bora y AG2R. Esto porque Alejandro Valverde está cerca de su retiro y solo quedaría con Enric Mas como corredor para liderar grandes vueltas.



Asimismo, en el Movistar Team le darán salida al colombiano Carlos Betancur, quien vence su contrato en los próximos meses y no renovará según contaron desde la prensa española, aunque Movistar aún no confirmada nada.



Betancur en 2020 solo corrió la Vuelta a San Juan y el Tour Colombia con el Movistar, pero después del confinamiento no tuvo competencia e incluso se rumora que podría regresar para correr en un equipo colombiano.



Por ahora, Juan Diego Alba y Éiner Rubio son los únicos colombianos en el equipo telefónico, que tuvo a Nairo Quintana durante 8 años consiguiendo grandes triunfos.