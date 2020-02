Valverde se sincera sobre Nairo: su salida del Movistar y el éxito en Arkea

Nairo Quintana fue una de las grandes sorpresas en el mercado de fichajes del ciclismo abandonando las filas del Movistar Team y llegando al Arkea Samsic. Allí, el colombiano ha tenido un rendimiento muy alto y ha despertado varios comentarios luego de las polémicas que vivió en los últimos años en la escuadra española.

Lea también: Jhonatan Restrepo se lleva su cuarto triunfo de etapa en la contrarreloj del Tour de Ruanda

Al respecto, habló Alejandro Valverde. El icónico ciclista español sigue liderando el Movistar Team y en diálogo con el diario Marca de su país, habló sobre la salida de Nairo y expresó unas buenas palabras por el buen rendimiento del colombiano.

“Me alegro muchísimo por él. Es muy bueno, pero por lo que sea estaba un poco estancando y ahora se ha reencontrado y yo me alegro por él. Creo que puede estar arriba en el Tour. No sé si ganando, pero luchando por cosas importantes seguro. Otros años ganó en Tirreno y Euskadi, pero luego el Tour es el Tour. Lo sabe perfectamente. Pero no lo descarto”, señaló Valverde sobre la actualidad de un ciclista con el que compartió ocho largos años y al final se crearon rumores de una enemistad, junto a Míkel Landa.

De interés: Fernando Gaviria estaría catorce días bajo cuidado en Emiratos Árabes

Y también respondió una pregunta del periodista, donde destacaba la unidad del Movistar en el Giro de Italia que ganó Carapaz; diferente a lo evidenciado en el Tour de Francia 2019: “No es que estemos más unidos o menos. En el Giro el nivel de los compañeros estaba muy bien, todos iban crecidos. Cuando uno está así pues sale todo. En el Tour y la Vuelta se intentó, pero había rivales mejores que nosotros, sobre todo en Francia. En España pude estar yo algo mejor y el resultado es como para estar contentos”.