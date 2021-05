(VIDEO) Así fue el ataque de 'Supermán' López para ganar la etapa 3 de la Vuelta a Andalucía

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'supermán' López consiguió su primera victoria con el equipo Movistar al imponerse este jueves 20 de mayo en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía y convertirse de esta manera en nuevo líder de la clasificación general.

López finalizó con éxito una fuga de cinco corredores que le ascenso final al Puerto de Onsares se redujo a solo tres. En esas ramplas camino a la meta, 'supermán' no tuvo problema para lanzar un fuerte ataque y dejar atrás al neerlandés Antwan Tolhoek (Team Jumbo Visma) y al canadiense James Piccoli (Israel Start - Up Nation), quienes no pudieron seguirle el ritmo se vieron relegados al segundo y tercer puesto, respectivamente..

