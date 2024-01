Visma quiere defender el título en el Giro: se conoce la nómina que llevará

According to Wielerflits, this will be the Team Visma | Lease a Bike team for #GirodItalia:



🇧🇪 Wout van Aert

🇧🇪 Cian Uijtdebroeks

🇳🇱 Olav Kooij

🇳🇱 Robert Gesink

🇳🇱 Wilco Kelderman

🇸🇮 Jan Tratnik

🇮🇹 Edoardo Affini

🇭🇺 Attila Valter pic.twitter.com/IMjL156Pvx