"Voy a donde me valoran": Superman, indirectas al Movistar y nuevo mensaje a Unzué

Miguel Ángel López fue presentado por el Astana como su nuevo líder para la temporada 2022. 'Superman' respondió a las preguntas de los periodistas y no pudo eludir el tema del Movistar, equipo de donde salió tras abandonar la pasada Vuelta a España cuando se disputó la penúltima etapa.

Retiro de la Vuelta a España

“Por condición no fue. Fueron un resto de cosas que rebosaron la copa y lo mejor que pude hacer fue tomar esa decisión y salir de Movistar. No es que lo vuelva a hacer, la reflexión que me queda es que hay que estar a donde lo quieran a uno”.

Detalles de su salida del Movistar

“Ya había renovado contrato y pasaron cosas, detalles que poco a poco descubrí: no ir a los Olímpicos, bajarme del Tour; en la Vuelta pasaron otras cosas, compartir el liderato, eso siempre ha pasado así. Sentí esa misma tensión y preferí tomar otro camino, aunque éticamente mucha gente no lo vea así”.

Ausencia de los Juegos Olímpicos

Cuando te dicen que no vas, pues no. Te ilusionan con el tema de la Vuelta a España, pero cuando vi que el equipo se oponía para ir a Tokio, dije que me sacrificaba por eso… pero luego pienso que los Olímpicos son cada cuatro años”.

Mensaje a Eusebio Unzúe

“Agradecerle por la oportunidad. Dejando de lado lo anterior, ellos me brindaron una bonita oportunidad. Fui miembro del equipo y luego pueden suceder muchas cosas. Solo agradecido con ellos porque me dieron la oportunidad”.