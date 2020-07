Vuelta a Burgos: hora y canal para ver en vivo la etapa 4 en Colombia

Luego de la primera gran cita con la alta montaña, los corredores vuelven a enfrentar un día de transición en cuanto a los favoritos se refiere. La cuarta etapa de la Vuelta a Burgos se lleva a cabo este viernes con el pelotón trasladándose entre Bodegas Nabal y Roa de Duero sobre 160 kilómetros de recorrido. Día para volver a ver a los esprinters en acción, en especial Fernando Gaviria, ganador de la segunda fracción.

Hora y canal para ver en vivo la etapa 4 de la Vuelta a Burgos en Colombia

Con el regreso del ciclismo mundial, el canal RCN adquirió los derechos de transmisión de la Vuelta a Burgos para Colombia. Por tanto, a través de dicho medio de comunicación puede ver la cuarta etapa de la competencia este viernes 31 de julio desde las 8:30 am con los comentarios de Héctor Urrego y la narración de Ramiro Javier Dueñas.

¿A qué hora comienza la transmisión de la Vuelta a Burgos por Antena 2?

De igual forma, puede escuchar la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos a través de Antena 2 y antena2.com desde las 7:30 am en toda Colombia. Los comentarios los lidera Héctor Urrego y los relatos están a cargo de Ferney Cardona. Cabe recordar que Antena 2 se puede escuchar por los siguientes diales: 650 AM (Bogotá), 670 AM (Medellín) y 1030 AM (Cali) para no perderse los detalles de la carrera española.

¿Quién es el líder de la Vuelta a Burgos luego de la etapa 3?

Remco Evenepoel, quien hace parte del equipo Quick Step, se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a Burgos disputada la tercera etapa. El corredor belga sigue sorprendiendo y está llamado a ser uno de los nombres importantes del ciclismo mundial en los próximos años. Con solo 20 años, Evenepoel hacen parte de la nueva generación de pedalistas que están dando de qué hablar, entre los que se encuentra el colombiano Egan Bernal.