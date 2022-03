A Roglic le "encantaría" poder enfrentarse con Evenepoel en la Vuelta

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), triple ganador de la Vuelta y orgulloso por el oro olímpico contrarreloj, estaría encantado de enfrentarse al belga Remco Evenepoel en la próxima edición de la ronda española, pero antes se enfrentará al reto del Tour de Francia, donde, sin obsesión y con la ayuda de su compañero danés Jonas Vingegaard, espera sacarse una espina clavada.



Roglic, de 32 años, estará presente este domingo en la salida de la París-Niza, primera estación importante hacia el objetivo del Tour, donde el esloveno ha preparado siempre sus participaciones en la Vuelta, donde espera estar en el mes de agosto enfrentándose al belga Remco Evenepoel.

"Espero estar en la salida de la Vuelta y aspirar al cuarto maillot rojo. El Tour de Francia es una buena preparación para la Vuelta, donde me encantaría enfrentarme a Remco Evenepoel, que es un corredor talentoso y de gran fortaleza. No será fácil", dijo Roglic en una entrevista con RTBF.



Aún emocionado por el título olímpico contrarreloj, Roglic fue preguntado sobre la imbatibilidad de su compatriota Pogacar en el Tour de Francia.



"Sí, es vencible. Todos se hacen esa pregunta, pero no estoy preocupado por la respuesta, no gasto mi tiempo en eso. Estoy muy concentrado en la mejor manera de prepararme y en mis compañeros de equipo. Todo el personal está preocupado. Todos los muchachos quieren estar listos en el momento de la carrera para divertirse y disfrutar", explicó".

Roglic dejó claro que el líder del equipo en el Tour será él, pero valoró la calidad y el segundo puesto del danés Jonas Vingegaard en 2021 con el maillot del Jumbo Visma.



"Creo que después de lo que mostró Jonas el año pasado es uno de los corredores con los que puedes contar, y los directores no ocultaron eso cuando presentaron el equipo a la prensa. Si en algún momento durante la carrera, Jonas se encuentra en camino hacia el título, entonces inmediatamente firmaría para que gane el Tour!", señaló.



El triple ganador de la Vuelta dejó claro también que "ambos tendremos que dar lo mejor de nosotros en la salida e intentar trabajar juntos, ayudándonos lo mejor posible. Es un tipo súper agradable".