Colombiano Juan Felipe Osorio ganó premio de combatividad en la Vuelta a España

El colombiano Juan Felipe Osorio (Burgos BH) fue el corredor más combativo de la novena etapa de La Vuelta, que salió de la localidad burgalesa de Castrillo del Val y llegó a Aguilar de Campoo, protagonizando una escapada que animó una jornada de transición hacia el fin de semana de montaña.

Lea también: Pascal Ackermann:"La acción no fue justa, esta victoria me hace feliz"



El ciclista de La Unión (Antioquia), de 25 años, protagonizó una escapada de 130 kilómetros junto al español Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA). Ambos animaron una jornada eminentemente plana en la que el pelotón no dejó más de 5 minutos de renta.



"El equipo siempre quiere mostrar combatividad, aunque sabemos que en las etapas llanas es muy complicado que la escapada pueda llegar a triunfar. Corríamos en casa y hemos dado todo como cada día para estar delante".

De interés: Nairo compartió imágenes de su durísima recuperación post operación de rodillas



Este viernes, La Vuelta llega a Cantabria con una etapa sin dificultad montañosa entre Castro Urdiales y Suances, en la que los corredores tendrán que estar pendientes del viento en un recorrido que en varios puntos discurre junto al mar.