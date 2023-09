"Esperaba más de mí este año": Egan Bernal

Egan Bernal sigue su participación en la Vuelta a España 2023. El ciclista colombiano del Ineos ha mantenido su papel de gregario y ha tratado de mantener un buen ritmo en carrera. Sin embargo, el colombiano y sus compañeros del INEOS no han tenido su mejor rendimiento a lo largo de la competencia.

Desde antes de iniciar la etapa 18, el cafetero reveló varias situaciones que ha vivido en el desarrollo de la carrera. El zipaquireño está en la ronda ibérica como uno de los gregarios de Geraint Thomas en la búsqueda por batallar por los primeros lugares, tarea que no ha resultado muy bien.

Para el ganador del Tour de Francia 2019, la decisión de ser 'ayudante' del británico ha sido buena y ha logrado asumir su rol de escudero del británico. Sin embargo, en su paso por los micrófonos de la prensa, antes de iniciar jornada, apuntó cuál es su actual estado de forma.

Inicialmente, Egan habló sobre su función y manifestó que no está en el nivel esperado: "Esperaba más de mí este año. La verdad no he dado todo lo que quería", dijo el colombiano como reflexión de su actualidad.

Sin embargo, el cafetero apuntó que aún está en un periodo de recuperación y el avance ha sido importante: "Me siento orgulloso de todo lo que he vivido, no ha sido sencillo, pero acá estoy, otra vez, en una de las grandes vueltas".

Finalmente, el corredor destacó que estaría satisfecho si logra terminar la carrera, Para Egan es importante llegar a Madrid sin mayores complicaciones en su salud.

Se espera que este lunes Bernal sea protagonista en algunas de las jornadas que tendrá un terreno de montaña. La etapa 19 será el viernes 15 de septiembre y se disputará entre las localidades de La Bañeza e Íscar con un recorrido de 177.4 kilómetros.