"Egan sí debería correr la Vuelta a España. No importa que no la gane"

Egan Bernal volvió a una competencia oficial después de ocho meses, luego que tomara la partida en el Tour de Dinamarca este martes. El corredor llegó a dos minutos del ganador de la fracción; sin embargo, más allá del resultado, lo importante fue ver al de Zipaquirá de vuelta en la competencia oficial tras el duro accidente que sufrió a finales del pasado mes de enero.

Al respecto, Fabio Arévalo, presidente de la Sociedad Colombiana de Ciencias del Deporte, destacó en La Tertulia de RCN Radio, el trabajo de recuperación que adelantó Bernal.

El regreso de Egan: "Es satisfactorio lo que ocurrió en el día de hoy con Egan Bernal. Hemos estado muy atentos a su desempeño. Aquí hay una ventaja interesante. En un artículo que escribí hace tres años sobre Egan Bernal, una vez ganó el Tour de Francia, analizamos un poco sus cualidades biomecánicas y su composición corporal. La gran ventaja que tiene Bernal, primero es la armonía biomecánica que él tiene, es decir, unas proporciones corporales muy bien llevadas que le facilitan el manejo de su cuerpo.

Lo segundo, hay una armonía fisiológica extraordinaria. Tiene un consumo de oxígeno y eso es un dato que hay que precisar bien, por encima de 80 ml por kilo de peso por minuto, lo cual es extraordinario. Está muy cerca del que tuvo Miguel Indurain, que según los anales, es el segundo mejor en el mundo. ¿Qué significa ese consumo de oxígeno? que le ayuda a respirar mejor, a producir más energía y, particularmente, que mejora su capacidad circulatoria, es decir, que oxigena muy bien, lleva sangre a todas las partes de su cuerpo y esto, particularmente, le ayuda en la recuperación”.

Egan vs Nairo: Miremos un poco el estilo personal de Egan Bernal y lo comparamos un poquito con Nairo, que también es extraordinario. Si ustedes miran las manifestaciones personales de ellos, Nairo es un poquito más apático. Él es una gran persona, extraordinario ser humano, pero Egan es un es un poco más abierto, extrovertido. Él libera algunas energías, que en su estilo personal le dan para que no acumule internamente algunas hormonas de orden nervioso que pueden ser perjudiciales para la recuperación. La hormona del estrés, el cortisol. Egan lo libera totalmente. Si él se dejará acumular tanto cortisol por una forma de ser más introvertida, que no lo es, tardaría más en su recuperación y se afectaría mucho más; eso depende de su condición”.

Factor Ulises: "Hay un factor, un factor que indiscutiblemente se sigue estudiando y que hoy lo conocemos como el factor Ulises y el factor Ulises, ese ingrediente, casi que secreto. Es un tema que tiene que ver con la resiliencia y con la capacidad de recuperación, con la visión personal que uno tiene y el apoyo que se le va dando mentalmente. Esto hace que estos deportistas tengan un entusiasmo tan bárbaro interno, que están sometidos a unas condiciones muy inhóspitas, pero que así mismo se arriesgan mucho más”.

La Vuelta a España: estamos felices, contentos por el retorno de Egan. Mi opinión es que Egan sí debería correr la Vuelta a España. No importa que no la gane, pero sería un extraordinario ejercicio, incluso ni siquiera tendría riesgo de retirarse. Ella está en capacidad de hacer la Vuelta a España con el apoyo de su equipo y haría una buena carrera. Una persona como él tiene un ahorro, no empieza realmente de cero. Se reactiva, pero tiene un ahorro importante por su condición genética y por su estilo, y eso es lo que ha hecho que se recupere tan rápidamente”.