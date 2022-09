"El tiempo perdido no me preocupa": Evenepoel no desmiente y mira de frente a la etapa reina

El belga Remco Evenepoel, líder de la Vuelta, no se sintió "preocupado" tras sufrir en el ascenso y perder 48 segundos respecto a su máximo rival, el esloveno Primoz Roglic, diferencia que según el belga "no es nada grave".

"Ha sido un de los días más duros de la Vuelta. Pasaron 80 km para formarse la fuga y hemos rodado muy rápido por carreteras que no eran precisamente llanas. Es verdad que no tuve mi mejor día. Creo que hemos controlado el daño, la pérdida de tiempo no es grave, no me preocupa. A ver que sucede mañana y los próximos días", comentó Evenepoel en la meta de La Pandera.

Vea también: [Video] Supermán le hizo vivir un infierno a Evenepoel: atacó al líder y lo liquidó

El maillot rojo de la Vuelta recalcó que los 52 segundos perdidos respecto a Primoz Roglic no le preocupa.

"Es algo normal, unos días ganas tiempo y otros lo pierdes, por eso se trata de una carrera de tres semanas. Estoy tranquilo. Mañana llega una nueva etapa, la conozco, y trataré de regular el esfuerzo. De momento no hay nada de qué preocuparse", subrayó.

Evenepoel, quien entró en meta junto al español Juan Ayuso, a 56 segundos del vencedor, el ecuatoriano Richard Carapaz, no consideró clave el hecho de que el alicantino se juntara a él en el último tramo de la subida.

Le puede interesar: ¿A cuánto quedó Carapaz del top 10 en la Vuelta a España?

"No creo que la llegada de Ayuso me haya salvado, yo iba centrado en mi esfuerzo, me llegaban noticias por la radio y apreté hasta el final", explicó.

El belga, ante la etapa de este domingo en Sierra Nevada, comentó que se adapta mejor a sus características y recordó "que será diferente".