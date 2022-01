Evenepoel anuncia que Vuelta España será un gran objetivo de la temporada

El belga Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) anunció este lunes que tendrá esta temporada dos grandes objetivos en su calendario, las clásicas de las Ardenas y la Vuelta a España, que será su única gran prueba de tres semanas del año.

"El objetivo será alcanzar mi mejor forma en los momentos más importantes. Comenzaré en la Vuelta a Valencia, seguida del Tour del Algarve y Tirreno Adriático. Después haré una concentración en altura, antes de ir a la Vuelta al País Vasco y afrontar las clásicas de las Ardenas, en particular la Lieja-Bastoña", dijo Evenepoel en la concentración de su equipo.

Vea también: Giro-Tour o Tour-Vuelta: Pogacar reveló sus planes para 2022

Evenepoel, de 21 años, segundo en el Europeo en ruta 2021 y tercero en el Mundial contrarreloj, además de obtener ocho triunfos en la temporada, se tomará un descanso después de las clásicas y preparará la Vuelta a España participando en la Vuelta a Suiza y Vuelta a Burgos.

"Mi programa tiene pocas carreras, pero son carreras de alta calidad que espero que me ayuden en la medida de lo posible para llegar a la Vuelta lo mejor posible", explicó.

Después de su grave lesión en 2020, Evenepoel volvió con fuerza a finales de 2021 y en 2022 está dispuesto a ofrecer su mejor versión.

Le puede interesar: Egan también confirmó cuál de las tres 'grandes' correrá en 2022

"Mejoré en las carreras de un día, me sentí más fuerte en los esfuerzos en torno a los 3 minutos y mis aceleraciones han progresado. Creo que recuperé la fuerza muscular que había perdido durante la rehabilitación. Las sensaciones para la temporada son buenas", aseguró.

También subrayó su desarrollo en el aspecto mental, sobre todo en gestionar las situaciones más difíciles. Con la ayuda de su familia y su novia, ha dado un paso al frente en este aspecto.

"He tenido las primeras vacaciones desde que me convertí en profesional y eso me ha ayudado a estar más tranquilo y relajado ", comentó.

Para las clásicas ardenesas el equipo número uno del mundo contará con una pareja 'explosiva' compuesta por Remco Evenepoel y el doble campeón mundial francés Julian Alaphilippe.

"Será un sueño correr con Julian Alaphilippe . Somos dos corredores diferentes, pero con las mismas cualidades, así que para estas carreras realmente puede ayudar al equipo a gestionar la carrera de una manera diferente. Solo hay ventajas en correr con el campeón del mundo en carreras tan bonitas. Podríamos tener muchas tácticas diferentes para intentar ganar la carrera, pero en cualquier caso nos entendemos bien, somos buenos amigos y nos gusta correr juntos", afirmó.