Evenepoel elige a los dos mejores escaladores del momento y ningunea a Egan y Nairo

La Vuelta a España ha dejado un claro beneficiado en su primera semana de competencia. Remco Evenepoel sacó una notable diferencia respecto al principal candidato a quedarse con el título, hablando de Primoz Roglic. Más de dos minutos es un tiempo nada despreciable.

El ciclista belga se ha mostrado satisfecho con la actuación mostrada en nueve etapas de la ronda ibérica.

“Creo que el equipo lo ha hecho perfecto, a pesar de la mala noticia de la baja de Pieter Serry por un test positivo. Hemos tomado la responsabilidad como unos caballeros y nos hemos comunicado muy bien entre nosotros”, dijo tras la exigente etapa de montaña del pasado domingo que le sirvió para ampliar su ventaja con los principales rivales en la competencia ibérica.

Evenepoel, tras afianzar su rol de líder de la Vuelta a España, tuvo tiempo para recordar lo que han sido sus dos últimos años, principalmente tras un accidente sufrido en Lombardía en 2020.

“Ya he pasado por muchas cosas en mi vida y esto es por lo que sigo luchando y sufriendo. Todo lo que superé hace dos años me ha hecho una nueva persona. No esperaba llegar a la contrarreloj con esta ventaja. Estoy muy emocionado. No tengo palabras para mis compañeros, se merecen varios días de descanso. Este es el mejor equipo del mundo, de verdad”.

Al anterior análisis, Evenepoel también recordó a los dos primeros de la general del pasado Tour de Francia, es decir, Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, a quienes considera los dos mejores escaladores del mundo en la actualidad.

“Quizás los dos escaladores más fuertes no están aquí”, finalizó el ciclista belga.