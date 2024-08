INEOS dio respuesta sobre ausencia de Egan Bernal en la Vuelta a España 2024

Egan Bernal fue la gran ausencia del INEOS Grenadiers en la lista de ciclistas para la Vuelta a España 2024. El colombiano se perfilaba como una de las grandes cartas del equipo en la búsqueda del título de la ronda ibérica. Una lista que sí tenía a su compatriota Brandon Rivera.

Desde suelo europeo, la noticia no pasó desapercibida. El hecho de que el ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia no figurará en el listado, generó todo tipo de comentarios, Para muchos seguidores es una clara perdida de protagonismo por parte del zipaquireño, mientras que otros lo apuntaron como un relevo natural.

Tras las diferentes versiones, la escuadra inglesa no dio mucho tiempo a las dudas y confirmó a su entorno más cercano las verdaderas razones de la ausencia del colombiano. Según las primeras versiones, la decisión habría sido totalmente técnica.

Lea también: Escándalo en el World Tour: poderoso equipo habría amenazado a ciclista

Para el equipo, el rendimiento de Egan no fue el esperado a lo largo de la temporada. El colombiano dejó muchas dudas con su actuación en el Tour de Francia 2024 y por ello hubo dudas sobre lo que podía ser su desempeño en la última gran vuelta de la temporada.

Antes de la competencia, el pedalista nacional parecía muy seguro de estar en carrera: “En la Vuelta he tenido figuraciones, aunque no conseguí grandes resultados, pude disfrutar, atacar mucho y no estuve lejos de los mejores. Cuando ya has vivido lo que significa ganar una gran vuelta y solo me falta ganar una grande como la Vuelta... Entonces creo que la puedo ganar si sigo teniendo la mentalidad de ser uno de los mejores. Para mí, para estar totalmente feliz con mi carrera, solo me falta La Vuelta”.

Sin embargo, al terminar el Tour, el cafetero no tenía la misma seguridad: “Tengo ganas de ir a la Vuelta, el corazón me lo dice, pero a veces hay que hacerle caso a la cabeza y saber qué es lo mejor para la salud. Si voy, estaré muy contento. Primero debemos corregir muchas cosas pensando a largo plazo”.

Le puede interesar: Harold Tejada tiene confirmado su equipo para el 2025: seguirá en el World Tour

Ahora, se espera ver cuál será el futuro de Egan. El colombiano podría hacer parte de los campeonatos mundiales de ciclismo que se disputarán a final de año. Cabe recordar que el cafetero también estuvo ausente en los Juegos Olímpicos 2024.