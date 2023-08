Ineos saca pecho por Egan Bernal y le da su lugar: "Para nosotros es un lujazo tenerlo"

Egan Bernal es uno de los corredores con más condiciones en la Vuelta a España 2023; pues más allá de las dificultades que ha acarreado tras el accidente que sufrió el año anterior, ha salido a relucir en la que ya es su segunda 'grande' tras el proceso de rehabilitación.

Por ende, en el Ineos Grenadiers está más que a gusto con Egan, quien ha entendido su nuevo rol en el equipo, dado que cedió el liderato y ahora aparece como uno de los gregarios; en este caso, apoyando a Geraint Thomas para el título.

Y la escuadra británica alardea de Egan y considera un "lujazo" tenerlo en sus filas, ya que muy pocas escuadras cuentan con un campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia como gregario.

Y uno de los que saó pecho por el colombiano, es el veterano Omar Fraile, quien considera que para el equipo, pero sobre todo para Thomas, "es un lujazo tener como gregario a un ciclista como Egan Bernal", y considera que será clave en la sexta etapa de la Vuelta a España.

Pues Fraile hizo saber que la de este jueves 31 de agosto es una de las fracciones clave para definir al campeón -por más prematuro que parezca- y le dio un voto de confianza a Egan para ayudar a conseguir la etapa.

"Para nosotros es un lujazo ver a Egan Bernal trabajando como gregario. Cada día va mejor y es impresionante ver cómo ayuda a Geraint Thomas. Un campeón ayudando a otro campeón", dijo Omar Fraile en la línea de meta este miércoles.

Asimismo, desmintiendo los rumores que apuntan a que Geraint Thomas no está en plenitud de condiciones para luchar por la victoria de estapas y consecuentemente por el título de La Vuelta, Fraile dijo que el británico "está bien, no le dio importancia a la caída, no está preocupado. Además tiene un motor diésel y mañana le puede venir bien el calor".