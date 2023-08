Mal presentimiento de Nairo en la Vuelta a España: reveló lo que pasará con los colombianos

Nairo Quintana, que lleva más de un año sin competir y está desde entonces sin equipo luego de su descalificación del Tour de Francia, afirmó este miércoles que los colombianos en la Vuelta a España tendrán pocas posibilidades de disputar el podio, pero confió en que Sebastián Molano gane etapas.



"Difícilmente estarán en la pelea por el podio. Estoy seguro de que van por las etapas", manifestó Quintana en Bogotá durante la presentación de El Parche de Nairo, un establecimiento gastronómico y de atención a practicantes del ciclismo situado a la salida de la capital colombiana.



Los colombianos confirmados para tomar la salida este sábado en la Vuelta a España, que ganó Quintana en 2016, son Egan Bernal (Ineos), Einer Rubio (Movistar), Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), Santiago Buitrago (Bahréin-Victorious), Diego Camargo (EF Education) y Sergio Higuita (Bora).

Aunque Quintana no dio su candidato al título, insistió en que la Vuelta a España, en la que también obtuvo dos cuartos lugares (2015 y 2019), es una carrera muy exigente por la cantidad y calidad de quienes la disputan.



Dijo confiar en la capacidad de su compatriota Molano para sacar dividendos en las llegadas masivas.



"Lo veo muy bien, tiene un equipo muy fuerte y además lo conozco desde que tenía los dientes de leche", dijo en tono jocoso Quintana.



Al referirse a su presente como deportista de alto rendimiento Quintana dijo que sigue en la búsqueda de equipo para lo que se entrena a diario.



"He dado todo y pude aprovechar todos los momentos y las posibilidades que tuve en el campo deportivo y espero que no se hayan terminado y sigo luchando para continuar dando alegrías a Colombia", manifestó convencido de que tiene poder en las piernas para estar "con los de adelante".



Destacó que pese a todo este 2023 "no es un año que haya dejado de ganar".



"He ganado en otros ámbitos de la vida", dijo al manifestar que al no poder competir tuvo más cerca a su familia y fortaleció su faceta de empresario.



"A veces te encierras en el deporte y cuando abres los ojos y miras a otros lados te das cuenta de que hay otras cosas importantes", puntualizó.



El punto de quiebre de la carrera de Quintana, de 33 años, fue el uso de tramadol por lo que fue descalificado del Tour de Francia del año pasado en el que ocupó la sexta plaza.



El escalador colombiano apeló la decisión impuesta por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por infringir su reglamento médico ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que desestimó el recurso.



El tramadol es un analgésico prohibido por la UCI desde el 1 de marzo de 2019 para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia, pero no figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y por tanto el caso de Quintana es por infringir el reglamento médico pero no es considerado dopaje.



Tras esa descalificación, la suerte del ciclista colombiano con más títulos comenzó a darle la espalda porque no pudo concretar su continuidad con el equipo Arkea Samsic en donde corrió luego de salir Movistar, escuadra con la que consiguió sus mejores logros.



UMBA, EL PRESENTE



Al referirse al presente del ciclismo colombiano, Quintana aseguró hoy que se debe seguir trabajando sin descanso porque los ciclistas que están dominando las grandes carreras, como es el caso de Vingegaard, Pogacar, Evenepoel y Roglic, están "varios puntos arriba" del resto de competidores.



Sin embargo, dijo que la preocupación que tiene Colombia en que no se ven ciclistas que puedan romper ese dominio y añadió que esa preocupación también la tienen España, Estados Unidos, Francia e Italia.

Igualmente aseguró que en Colombia el material humano existe y que lo que hay que hacer es seguir trabajando y que en unos dos años se verán los frutos.



Destacó el nombre del escalador Santiago Umba (GW Shimano-Siderme), del que dijo que en poco tiempo se hará notar y recordó que el ciclista tuvo lesiones que le impidieron seguir avanzando.