“No tiene presentación”: suegro de 'Supermán' confirmó la orden del Movistar y culpó a Unzué

Acevedo, figura del ciclismo colombiano en la década del 80, además suegro y entrenador de Miguel Ángel López, no ocultó sus sensaciones respecto a lo sucedido en la etapa de hoy y se fue con todo sobre el Movistar Team, afirmando que la pérdida del podio por parte de López ocurrió debido a una orden por parte del equipo.

En un diálogo con El Espectador, el nacido en Sogamoso afirmó que se dio la orden de que López no atacara para evitar perjuicios para su compañero Enric Mas; así, a casi 60 kilómetros de la meta, el pedalista boyacense se descolgó del grupo de favoritos perdiendo unos cuatro minutos, significándole no estar en el podio de la tercera competencia ciclística más importante del mundo.

Ante esto, López decidió bajarse de su bicicleta y ponerle fin a su participación en una carrera en la que hasta hoy era tercero en la clasificación general. Luego, el suegro de López, comentó que "Miguel llamó a mi hija llorando, no me parece justo. Esto no le quita su etapa reina, yo pienso que hay que reflexionar. A ver qué viene en el futuro"; dejando abierta la posibilidad de que el nacido en Pesca cambie de equipo.

Además, Acevedo no se guardó sus opiniones respecto a la actitud de Eusebio Unzué (gerente general del Movistar Team), afirmando: "El propio Unzué pasó en el carro y con la puerta empezó a gritarle, eso le rebosó la copa"; para finalizar su posición sobre el gerente del equipo de López, apuntó: "El chico reaccionó y después del altercado con Unzué se salió".

Así, y haciendo énfasis en que "tenía piernas para llegar", el suegro de López mostró todo su apoyo para el nacido en Pesca, y afirmó respaldarlo ante cualquier decisión que tome él o su equipo, teniendo en cuenta que desde su perspectiva, la directa responsabilidad de lo acontecido, corre por cuenta del Movistar Team y su principal cabeza.