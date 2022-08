"Todavía queda un largo camino": Roglic advierte con recuperar el liderato de la Vuelta

La sexta etapa de la Vuelta a España arrojó la victoria de Jay Vine (Alpecin), quien se escapó del grupo principal, y más allá de la fuerte lluvia y la neblina en cercana a la meta, supo imponerse. Por su parte, Primoz Roglic (Jumbo Visma) encabezó el grupo que llegó tras el australiano y ahora es cuarto en la clasificación general.

Pues el esloveno Primoz Roglic admitió que no tuvo "piernas" para estar a la altura de Remco Evenepoel y del español Enric Mas en el ascenso al Pico Jano, pero a pesar de perder tiempo, el triple ganador de la Vuelta anunció que "más adelante se puede recuperar".

"No he perdido mucho tiempo, pero simplemente no tuve piernas para luchar por la victoria, ni para seguir a Remco Evenepoel, así que luché lo que pude hasta el final", explicó Roglic en meta.

Un golpe moral el recibido por Roglic, quien lejos de perder la moral comentó que lo perdido hoy se puede recuperar más adelante.

"Hay muchos rivales que quieren ganar la carrera o luchar por ella. Todavía queda un largo camino. Hoy perdí un poco, pero esperamos ganar tiempo más tarde", señaló el vigente ganador de la Vuelta, quien se refirió al temporal de agua como "un tiempo atípico en la Vuelta".

Así las cosas, la escuadra holandesa que trabaja en pro del cuarto título consecutivo de Roglic, se alista para la séptima fracción, la cual tendrá lugar este viernes sobre 190 kilómetros y se disputará entre Camargo y Cistierna; de nuevo hay alta montaña.