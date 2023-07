UAE no irá a la Vuelta a España con Pogacar, pero sí con un colombiano

Finalizado el Tour de Francia, la categoría World Tour pone su mira en la Vuelta a España, carrera que se llevará a cabo entre el 26 de agosto y el 17 de septiembre.

La ronda ibérica será la última de las 'grandes' en la temporada 2023. Se espera protagonismo del Soudal Quick Step, con Remco Evenepoel, y Jumbo, que contará con la presencia del danés Jonas Vingegaard, exhuberante campeón de la 'grande boucle', y el esloveno Primoz Roglic.

Vea también: "El gran triunfador se llama Egan": ¿Por qué Bernal es una de las mejores noticias que dejó el Tour?

También estará el UAE, escuadra que no irá con Tadej Pogacar, pero sí con el español Juan Ayuso, a priori, la principal carta para pelear la parte alta de la clasificación general. Del mismo modo, tendría la presencia de un colombiano para pelear por el triunfo de etapas.

Se trata de Juan Sebastián Molano, corredor que sufrió un accidente a comienzos de temporada, pero que estaría en condiciones de competir para la Vuelta. UAE no ha anunciado su nómina oficialmente, pero a un mes de la carrera, es probable que el boyacense tome la partida el 26 de agosto en Barcelona.

Otros colombianos que estarían en la competencia serían Sergio Higuita (Bora), Santiago Buitrago (Bahrain) y Hárold Tejada (Astana), mejor colombiano en el Tour de Francia.

Le puede interesar: ¿Cuánto dinero recibió Vingegaard por ganar el Tour de Francia 2023?

¿Qué dijo Tadej Pogacar luego de terminar subcampeón del Tour de Francia?

"Al final ha sido un Tour formidable, tengo que estar orgulloso. Tenemos dos corredores en el podio, el maillot blanco, dos victorias de etapa. Es uno de mis mejores Tour que he hecho", dijo el ciclista del UAE.

El día que el ganador del Tour, el danés Jonas Vingegaard, anunció que disputará la Vuelta a España, Pogacar no desveló sus siguientes objetivos.

"Habrá que ver en los próximos días, pero los dos últimos me he encontrado tan bien que no quiero bajarme ahora de la bici, voy a intentar seguir siendo bueno hasta el final de temporada", comentó.