Vingegaard confirmó quién será el rival a vencer en la Vuelta a España: "en él debemos enfocarnos"

Jonas Vingegaard, campeón del Tour de Francia, dejó claro que lo ilusiona su participación en la Vuelta a España, carrera a la que irá como jefe de filas del Jumbo al lado del esloveno Primoz Roglic.

El corredor danés manifestó que su deseo es ir por la victoria y vestir la camiseta roja, pero declaró que también quedará contento si el ganador es Primoz Roglic, quien viene de ganar el Giro de Italia.

“Eso no me estresa. Estaré muy feliz si gano, y si no, estaré muy feliz si lo hace Primoz. No importa cómo me vaya en la Vuelta, creo que mi temporada está hecha y puedo pensar en la siguiente”, dijo Vingegaard al medio Het Nieuwsblad, sin confirmar si habrá un jefe de filas único en la carrera.

De igual manera, el ganador de la 'grande boucle' confirmó que la decisión de correr la Vuelta a España 2023 se tomó a comienzos de año, pese a que solo hizo el anuncio hace unos días.

“Remco (Evenepoel) es el rival en el que debemos enfocarnos. No ganó el Mundial por casualidad”, agregó Vingegaard, acerca de quién será el rival a vencer en la ronda ibérica, competencia que irá hasta el 17 de septiembre.

El pedalista de 26 años se encuentra por estos días en su país, donde recibió un cálido recibimiento por parte de los aficionados, luego de alcanzar el bicampeonato del Tour de Francia.

