Egan no da evasivas : quién será líder del Ineos en la Vuelta y su lucha con Roglic

El colombiano Egan Bernal (Ineos) considera "un sueño" la posibilidad de encadenar el triunfo en las tres grandes vueltas por etapas imponiéndose en una Vuelta a España 2021 que comienza el sábado en Burgos y que "sería un honor" poder incluirla en su palmarés.



"Sería un sueño. A medida que pasando las carreras uno va poniéndose retos. Primero fue correr el Tour, luego ganarlo, después ganar el Giro y ahora ganar La Vuelta sería un gran honor. Vamos a intentar estar en la lista de corredores que lo han hecho y vamos a intentarlo. Si no es este año será otro, pero lo importante es intentarlo", dijo el ciclista de Bogotá en rueda de prensa telemática en Burgos.

Bernal, en todo caso, se manifiesta a la expectativa sobre su rendimiento ante la lesión de espalda que sufre y que va a "tener que seguir arrastrando tiempo" y las secuelas que le haya podido dejar el covid-19 tras pasarlo después de ganar el Giro de Italia.



No obstante, se felicitó de que en la carrera italiana pudo "aguantar" aún con sus problemas de espalda y de que el covid-19, de momento, no le haya deparado "ningún efecto" perjudicial.



En ese sentido, se congratuló de poder "seguir entrenando" y de que "las sensaciones" le hayan "ido llegando poco a poco". "Espero estar en condiciones para la Vuelta", resumió su disposición ante una carrera que podría hacerle el corredor más joven en ganar las tres grandes por etapas, aunque para ello aún debe hacerse con el liderazgo de un poderoso Ineos que ha llegado "con tres corredores que optaríamos a la general", él mismo, Richard Carapaz y Adam Yates, pero en el que también "Pavel (Sivakov) puede hacerlo bien".



"Yates ha estado preparando esta carrera por mucho tiempo, no estuvo ni en el Giro ni en Tour; Richard viene de ser tercero en el Tour y ganar la Olimpiada y estará en buena condición. Yo no sé como voy a estar, pero tengo confianza en que puedo hacerlo bien", apuntó el colombiano, que reparó en que "tampoco es tan fácil como decir este el es el 1, este le 2, este el 3 y este 4. Lo importante es que vamos a tener un buen equipo", añadió sobre el Ineos.

Por ello, Bernal no ve la Vuelta como "un cara a cara Egan-(Primoz) Roglic", ya que tanto él como el ganador de las últimas ediciones de la Vuelta llegan tras "una temporada bastante intensa". Y tampoco "sabría decir" nombres de corredores que considere favoritos al triunfo final.



Lo que sí ha dejado claro es que está ilusionado y deseoso de "hacer una buena Vuelta a España, una carrera que a los colombianos nos suele ir bien".