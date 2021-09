"El perjudicado es 'Superman'": compañero de López cuenta al detalle lo que pasó

Miguel Ángel López continúa siendo el blanco de las críticas por su polémico retiro en la penúltima etapa de la Vuelta a España. El colombiano, tras verse cortado del pelotón y por hechos que ocurrieron internamente entre él y el Movistar Team, decidió bajarse de la bicicleta.

Sin estar lesionado o sufrir alguna caída, 'Superman' no continuó el andar y esto provocó un gran enojo por parte de los directores de la escuadra telefónica, además de señalamientos por parte de la prensa española.

Imanol Erviti, uno de los compañeros del boyacense, contó en charla con el Diario de Navarra detalles de lo que en realidad ocurrió, pues él fue el primero en intentar convencer a López de continuar en carrera. Asimismo, el veterano corredor aseguró que el futuro del colombiano en el equipo es una incógnita.

"Un auxiliar me dijo: 'para, para para Imanol, que Miguel Ángel está ahí'. Le pregunté si se había caído o estaba malo. Paré y me lo encontré fastidiado, mal, en crisis, cruzado por lo que había pasado. Me bajé de la bici y le intenté convencer de que siguiera adelante", recordó el ciclista.

Erviti le dijo de buena manera a 'Superman' que por él y sus compañeros lo mejor era continuar en la competencia, que no renunciara, pero el 'cafetero' hizo caso omiso.

"Con buenas palabras le intenté animar, que reaccionase porque estaba a tiempo de recuperarse y que podía hacerlo por compromiso con el equipo, por los compañeros que estábamos allí, porque ya se bajó del Tour y no le gustó y se iba a arrepentir... No sé, traté de ser lo más positivo posible, de animarle. Tal y como le vi no era cuestión de forzarle y de ponerse a malas. Pero no hubo manera", indicó.

"Es una situación muy violenta. Lo vives todo con incredulidad, a mí me sigue pareciendo todo irreal. Pasó lo que pasó. Curar las heridas de lo de Miguel Ángel no va a ser fácil. Va requerir trabajo, tiempo y paciencia por parte de todos. Es una situación en la que la fiabilidad salta por los aires, y el primer perjudicado de todo lo que ha pasado es él", reflexiona Erviti.