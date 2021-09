"Nos jode porque nos dejamos la piel": Enric Mas, de frente sobre el retiro de Superman

El sorpresivo retiro de Miguel Ángel López sigue generando un sin número de noticias sobre lo que en realidad ocurrió el sábado en la penúltima etapa de la carrera. El colombiano quedó cortado y, según parece, su equipo el Movistar no lo apoyó en el momento justo para intentar una conexión, hecho que generó en el retiro del 'cafetero'.

Enric Mas, compañero de López y segundo de la clasificación general, habló en charla con 'El Programa de Ortega' sobre lo que pasó. Aunque no quiso entrar en muchos detalles por respeto a la escuadra telefónica, sí aseguró que lo ocurrido dejó una gran desazón en el conjunto.

"Es un tema interno del equipo. No quiero hablar de eso. A mí personalmente me jode porque estamos representando a la marca, al equipo. Todos los compañeros se han dejado la piel. Nos jode, pero tampoco quiero entrar en ese tema porque no es cosa mía, declaró el español.

Se esperan posibles sanciones para el colombiano tras lo acontecido; el gesto de 'Superman' López provocó una gran polémica en el deporte de España, donde el principal señalado es el colombiano.

Por último, Mas destacó el trabajo de todo el equipo Movistar en la lucha por el podio. "Me pondría buena nota, porque estoy contento con el resultado. El equipo me puso para estar delante en las grandes, el año pasado no pudo ser y este sí. Personalmente ya viste que hemos tenido bajas y hay que seguir peleando nuestro sueño", concluyó.

Hay que recordar que López era tercero del podio detrás de Mas, pero lo que pasó en la fracción del sábado terminó cualquier aspiración del ‘cafetero’ por mantener su posición en la clasificación.