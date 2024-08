Vuelta a España 2024: UAE confirmó su nómina con sorpresivos líderes

El UAE Team Emirates dio a conocer su nómina oficial para la Vuelta a España, la última grande de la temporada 2024, que comenzará el 17 de agosto en Lisboa, Portugal, y finalizará tres semanas después, el 8 de septiembre en Madrid..

El equipo de los emiratos no contará con el español Juan Ayuso, pero sí con dos líderes sólidos en la lucha por la clasificación general: el portugués João Almeida y el británico Adam Yates.

Almeida llega a la Vuelta tras destacarse en el Tour de Francia, donde logró un valioso cuarto lugar en la general y desempeñó un papel crucial en la victoria de Tadej Pogacar.

Yates, por su parte, terminó sexto en el Tour y también es una pieza clave en las ambiciones del equipo.

El británico se mostró optimista y destacó el excelente trabajo del equipo: "El Tour fue perfecto tanto a nivel personal como de equipo. He descansado y me he preparado para la Vuelta, que es uno de los grandes objetivos de esta parte final de la temporada. João y yo formamos una buena sociedad en el Tour de Suiza, y si ambos estamos en buena forma, o si uno de nosotros está en la lucha, estaremos listos para aprovechar al máximo".

Por su parte, João Almeida expresó su emoción por iniciar la Vuelta en su tierra natal: "Estoy muy feliz de empezar en Lisboa y pasar por mi ciudad natal. Tener el apoyo de la afición local, así como de mi familia y amigos, será algo especial, quizás una oportunidad única en la vida".

¿Cómo será la alineación de UAE Emirates?

La alineación, encabezada por Almeida y Yates, incluirá al talentoso Isaac Del Toro, quien debutará en una gran vuelta. El equipo contará también con ciclistas experimentados como Brandon McNulty, ganador de etapas en Grandes Vueltas, y jóvenes promesas como Filippo Baroncini, quien también debuta junto a Del Toro.

El equipo se completará con Marc Soler, Pavel Sivakov y Jay Vine, quienes respaldarán al equipo en esta última gran vuelta de la temporada.