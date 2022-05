Vuelta de la Juventud 2022: Quién ganó la etapa 4, líder y clasificación general

Kevin David Castillo (Sistecrédito) ganó este viernes 6 de mayo la cuarta etapa de la edición 55 de la Vuelta de la Juventud que contó con un recorrido de 154,3 kilómetros con inicio en Buga y meta en Belalcázar.

Castillo sorprendió a sus rivales al lanzar un fuerte ataque en el último kilómetro en el municipio de Belalcázar. El ciclista caldense demostró fortaleza en el ascenso definitivo que condujo al parque principal de la localidad.

Le puede interesar: Preocupación por la salud del ciclista Andrés Arévalo tras caída en la Vuelta de la Juventud

El gran perjudicado de la jornada fue Jeisson Casallas (Colombia Tierra de Atletas) ya que no solo perdió el primer lugar de la clasificación general, si no que salió el top de la competencia al no poder aguantar el ritmo en el ascenso final.

Germán Darío Gómez (Colombia Tierra de Atletas) recuperó el primer lugar de la clasificación general. A la segunda casilla ascendió Juan Tito Rendón (Orgullo Paisa), mientras que tercero está Édgar Pinzón (Colombia Tierra de Atletas.

Lea también: Giro de Italia 2022: así le fue a los colombianos en la general tras la etapa 1

En la jornada, Anuar Castillo (Ampro Zipa) se quedó con los tres sprints especiales.

Top 5 clasificación general de la Vuelta de la Juventud:

1. Germán Darío Gómez - Colombia Tierra de Atletas - 13:45:24

2. Juan Tito Rendón - Orgullo Paisa a 1'04''

3. Édgar Pinzón - Colombia Tierra de Atletas a 1'52''

4. Frank Flórez - Colombia Tierra de Atletas a 2'04''

5. Roosbelth Rojas - Sistecrédito a 2'47''