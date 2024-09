Wout Van Aert firmó novedoso contrato en la historia del ciclismo

El belga Wout Van Aert, una de las grandes estrellas del pelotón ciclista, anunció este miércoles que renovaría "para siempre" su contrato con el equipo Visma-Lease a Bike, que acababa en 2026.

"Me siento como en casa en este equipo. Es único y lo disfruto desde hace cinco años. Es por ello que he decidido quedarme aquí para siempre y eso me hace muy feliz", declaró el corredor flamenco de 30 años en un comunicado.

Lea también: Egan Bernal da la sorpresa: confirmó objetivo final para el World Tour 2025

Cuando se especulaba con un posible fichaje por el Red Bull-Bora Hansgrohe, Van Aert decide acabar su carrera en el equipo neerlandés que le fichó en 2019 y en el que continuará ejerciendo alguna labor una vez ponga punto final a su carrera deportiva.