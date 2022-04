Wout Van Aert se pierde el Tour de Flandes por coronavirus

El ciclista belga Wout Van Aert confirmó este viernes 1 de abril no disputará la edición 106 del Tour de Flandes, segundo monumento del ciclismo mundial en el 2022 que se desarrollará este domingo.

Van Aert explicó, en un video publicado a través de las redes sociales de su equipo Jumbo Visma, que dio positivo para coronavirus.

"Hola a todos, un breve mensaje mío para todos. Fueron dos días agitados. Puedo anunciar que no estaré en el inicio del Tour de Flandes este domingo. Ayer por la mañana me desperté con una dolorosa amenaza. Dos pruebas rápidas demostraron que di positivo por COVID-19. Dos pruebas PCR lo confirmaron, por lo que no hay ningún cambio para que esté en la salida", afirmó.

El belga era anunciado como uno de los principales candidatos para disputar la victoria de la prueba y para protagonizar un nuevo duelo con el neerlandés Mathieu Van der Poel.

Sin embargo, Wout no hizo parte del entrenamiento de reconocimiento de la carrera que realizó el Jumbo-Visma el miércoles pasados.

Por otro lado, el belga confirmó que ha tenido síntomas leves y no está seguro en dónde pudo contagiarse.

"La buena noticia es que solo tengo síntomas leves, dolor de garganta y un resfriado leve. Fortalece mi esperanza de recuperarme y volver a la acción pronto. Es un misterio dónde contraje esta infección que me esforcé mucho por evitar en los últimos dos años, particularmente en las últimas semanas y meses. Por supuesto, estuvimos expuestos antes, durante y después de las carreras, como el fin de semana pasado. Evidentemente no lo puedo controlar. Me pilla en el peor momento posible".