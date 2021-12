"Ya no puede competir con Pogacar y Roglic", en el Arkéa hablan de la realidad de Nairo Quintana

El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana tuvo una aceptable temporada 2021, a pesar de no brillar en el Tour de Francia, única gran vuelta en la que compitió, pero sí por conseguir el título de la Vuelta a Asturias.

Sin embargo, el principal objetivo del boyacense sigue siendo figurar en la 'Grande Boucle', aunque la nueva generación de ciclistas como Tadej Pogacar, Primoz Roglic y hasta su compatriota Egan Bernal, han sido los protagonistas en las últimas ediciones.

Al respecto, Yvon Ledanois, director deportivo del Arkéa- Samsic, le dio una importante "bajada de caña" a Nairo al manifestar que ya no puede competir contra figuras como Roglic y Pogacar al estar en segundo nivel.

"Para ser franco y he hablado con él antes, ya no puede competir con Roglic y Pogacar en el Tour de Francia. No alcanzará ese nivel, no hay necesidad de mentir. Si mencionamos el Tour de Francia, hay dos o tres corredores arriba y él es uno de los siete u ocho corredores que llegan después", aseguró el directivo en diálogo con Le Télégramme.

Lo manifestado por Ledanois dejaría en entredicho el apoyo que tendría el colombiano en el Arkéa- Samsic para la temporada 2022, aunque también puede ser interpretado con respecto a los aspectos a mejorar por Nairo y la escuadra para pelear los puestos de privilegio en el próximo Tour de Francia.