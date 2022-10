A 20 años de la tragedia en la sede del Deportivo Cali; un rayo que sacudió al fútbol colombiano

Se cumplieron 20 años de la tragedia del Deportivo Cali por cuenta de un rayo que cayó en la sede del cuadro ‘azucarero’ cuando este se entrenaban bajo las órdenes del técnico argentino Óscar Héctor Quintabani.

El hecho dejó como saldo la muerte de dos jugadores del verdiblanco el 24 de octubre de 2002.

Herman ‘Carepa’ Gaviria y Giovanni Córdoba fueron víctimas de la tormenta eléctrica que hubo de forma intempestiva en Pance, pocos minutos después de iniciar la práctica.

Testigo de lo que pasó aquel día fue el periodista Francisco Henao, quien dio su versión de lo sucedido dos décadas después.

“Desde la parte alta en la que me encontraba, vi que un rayo de luz amarilla atravesó a ‘Carepa’ -no he podido encontrar otra definición a esa situación-, y también observé que algo pesado cayó sobre su guayo derecho, saliendo inmediatamente una pequeña capa de humo negro, mientras el jugador se desplomaba”, dijo Henao en un artículo publicado por El País de Cali.

El cronista dio detalles de lo sucedido y cómo reaccionaron jugadores y cuerpo técnico para tratar de auxiliar a sus dos compañeros: “‘Carepa’ estaba bocabajo, inmóvil y hasta a él llegaron los compañeros para tratar de reanimarlo. En otro sector Hernando Arias y varios jugadores hicieron lo mismo con Giovanni Córdoba, a quien levantaron con dificultad, pero desde mi sitio vi con preocupación cómo la cabeza le ‘bailaba’ de un lado a otro cuando lo trataron de parar”.

Luego del auxilio prestado en la sede del Deportivo Cali, tanto Gaviria como Córdoba fueron llevados a la Clínica Valle del Lili. El primero falleció casi de forma inmediata, mientras que el segundo estuvo en condición crítica algunos días más hasta que se confirmó su fallecimiento.

Lo sucedido en la sede del Deportivo Cali marcó un antes y un después a la hora de prevenir sucesos de este tipo, tanto en los entrenamientos de los equipos profesionales, como en los partidos oficiales del fútbol colombiano.

Un rayo hizo de las suyas en la previa del partido Santa Fe vs Cali

A propósito de los 20 años de la tragedia en la sede del cuadro ‘azucarero’, un rayo, en la previa del partido Santa Fe vs Deportivo Cali por la fecha 19 de la Liga Betplay, hizo recordar lo que sucedió aquel 24 de octubre de 2002. Por fortuna no hubo consecuencias, más allá de la zozobra que generó entre los pocos hinchas que se encontraban en las tribunas de El Campín el pasado fin de semana.