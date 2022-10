A futbolista colombiano lo comparan con Zico y Maradona: "me retrotrae al Diego"

Al parecer, el futbolista colombiano Michael Javier Ortega ha encontrado su lugar en el mundo del fútbol al ser considerado hoy en día como la principal figura del Club The Strongest de la primera división de Bolivia.

Ortega se sumó al equipo que tiene sede en La Paz en julio del 2022 después de una polémica salida de Deportivo Cali. A pesar de que le costó en los primeros meses, el volante nacido en el municipio de Palmar de Varela se ha adaptado de gran manera, hasta el punto de recibir constantemente elogios.

El pasado miércoles 19 de octubre, el colombiano fue la gran figura de The Strongest en el triunfo 5-2 sobre Real Santa Cruz al anotar doblete.

Lo hecho por Michael Ortega generó que el periodista Ricardo Bajo le dedicara una emotiva "poesía" en el espacio con el que cuenta en el medio La Razón.

Bajo se refirió a Ortega al señalar que le recuerda al histórico jugador brasileño Zico, pero fue más allá y aseguró que algunos gestos del colombianos le rememoran a Diego Maradona.

"Ortega me recuerda a Zico, a la charla sobre Zico en El Alto. La jugada que va a hacer en la segunda parte, corriendo hacia la curva sur, me retrotrae al Diego. Michael Javier Ortega Dieppa, que debuta con 17 años en Deportivo Cali, en la capital de la salsa, está detenido como varita en la mitad. Es sabido que el enganche no defiende, ni siquiera corre (eso es para cobardes). Parte del círculo central. Tiene a dos zagueros vestidos de blanco. Encara a uno, se va de otro. Prost corre a su lado. Ni lo mira. Un 'trescuartista' no presta nunca la pelota, es su amante. La fantasía ya está dibujada en su cabeza".

Por otro lado, el periodista destacó cada una de las cualidades de Ortega y su capacidad de "inventar"

"Es pura gambeta, la palabra más bella. Amaga, pisa el área. Ni siquiera va demasiado deprisa. No es Vinicius Junior, ni falta que hace. Cuando sale a achicar el arquero Franco, cuelga la pelota. Y ésta, mansa, besa la red. No es un gol, es una caricia para el sufrido 'ajayu' stronguista. Me levanto de mi silla, aplaudo y me voy. Dicen que el enganche ha muerto. Es mentira. Los que tienen la capacidad de inventar no morirán nunca".

Desde que llegó a Bolivia, Michael Ortega ha 19 partidos, de los cuales solo ha sido titular en cinco. El colombiano, además, ha logrado cinco goles.