[Video] Pablo Giralt no aguantó la entrevista con Messi y terminó llorando: "soy un agradecido"

Qatar 2022 será un mundial bastante particular para los futbolistas más importantes de la última década, quienes dan aviso de que están cerca de llegar al final de su carrera, ese es el caso de Lionel Messi, quien hace unos días confirmó que disputará la última cita orbital de su carrera.

Vea también: ¿Cuál será el modelo táctico que se jugará en Qatar 2022?

Aprovechando esa situación particular, muchos medios aprovecharon para hablar con el '10' desde lo deportivo hasta lo más íntimo, expresando de todas las formas que quieren que el momento de su despedida se alargue por muchos años más.

A través de las redes sociales, circuló un video del periodista Pablo Giralt, quien con Directv le hizo una entrevista a Messi desde lo más profundo y en medio de la conversación, empezaron las lágrimas de agradecimiento al jugador: "te deseo que seas feliz, que te vaya muy bien en la vida, te lo mereces".

"Soy un pibe que siempre soñó con hacer esto, pero jamás pensé que iba tener la suerte de poder acompañarte con mis relatos y con mi amor por tu carrera, te lo agradezco" terminó diciéndole el periodista a Messi entre lágrimas.

Le puede interesar: Paul Pogba aún no está listo y se complica su presencia en el Mundial

Por su parte, el jugador del PSG dio una respuesta también bastante conmovedora: "A mí me emociona por poder llegar así a las personas. Sé que hay mucha gente en el mundo que siempre me acompañó y me admiró, de la persona que soy también. Soy un agradecido por el cariño que conseguí durante toda mi carrera".