Messi ilusiona a la afición del Barcelona: expectativa en España

Sin duda, Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de fútbol, pues su paso por el Barcelona estuvo lleno de goles, asistencias y trofeos.

El jugador, que hoy en día se encuentra en el Inter Miami de la MLS, reconoció la importancia del Barcelona y mandó un pedido al equipo.

"Como jugador del Barça, nunca te podés conformar con ser segundo o con no ganar, porque el socio y la afición te exigen lo máximo. Ser el mejor club del mundo conlleva una exigencia muy grande. Me encantaría volver a ver al Barça ganando La Liga, la Copa y también la Champions. Y en los años que no se pueda, que al menos compita hasta el último momento", aseguró.

Además, el delantero argentino campeón del mundo también se atrevió a hablar sobre los jugadores que lo marcaron en su paso por el equipo culé.

"Creo que hay dos que me marcaron mucho por motivos diferentes. Pep (Guardiola), porque lo tuve de técnico durante muchos años y logramos cosas increíbles que nunca habríamos imaginado. Y Ronaldinho, porque la manera en la que me recibió, cómo me ayudó, me sirvió muchísimo en mis primeros momentos en el primer equipo. También recuerdo mucho a Andrés (Iniesta) o Xavi como compañeros, y a los tres que juegan conmigo acá en Miami (Busquets, Alba y Suárez), que además son amigos. Y por supuesto, una mención especial para Tito Vilanova, a quien tanto extrañamos", reconoció.

Lionel Messi llegó al FC Barcelona en 2000, a la edad de 13 años, después de trasladarse desde Argentina. Su incorporación al club se dio tras una serie de pruebas en las que mostró su talento.

Debutó con el primer equipo en 2004, a los 17 años, en un partido de La Liga contra el FC Espanyol. A partir de ese momento, su carrera despegó rápidamente. Durante su tiempo en el Barcelona, Messi se convirtió en el máximo goleador del club y de la historia de La Liga.