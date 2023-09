Abadía destapó la cartas y reveló todas las ofertas que tiene en el exterior

Nelson Abadía fue técnico de la selección Colombia Femenina por más de cinco años y tras su paso por el Mundial 2023 que se disputó en Australia - Nueva Zelanda, en las últimas horas se pudo conocer que tiene muchas ofertas del exterior.

Dicha información fue revelada por el mismo entrenador, quien pareció no salir en los mejores términos de la Federación Colombiana de Fútbol, pero desde ya estaría analizando todas las posibilidades que tiene para continuar con su carrera.

Las revelaciones las hizo en una entrevista con la revista Semana, donde también habló de la importancia que tomó su hijo, Mario Abadía, como asistente técnico: "fue mi mano derecha en los partidos donde yo no estuve por suspensión, con él era el contacto directo".

En dichas declaraciones, Abadía hizo referencia a la oferta que tenía de la selección de México: "Gracias a Dios, abrimos puertas y dejamos una muy buena imagen a nivel nacional e internacional. Hay algunas propuestas que hay que estudiar y analizar porque mínimo debe ser a cuatro años para que dé los frutos que uno quiere".

Y después dio a conocer que no es la única propuesta que tiene, dejando claro que no son en Colombia y que son de selecciones y de clubes: "No, acá no. Sí, hay una buena posibilidad afuera. Cuando llegan las ofertas pregunto para qué me contratan, el proyecto y demás, porque me interesa la solidez".

Así las cosas, solo queda esperar lo que pasará entonces con Abadía, quien seguramente será presentado por su nuevo equipo en las próximas semanas y así podrá dejar a un lado el momento amargo que vivió en su despedida de la selección Colombia.