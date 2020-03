¿Acabar con el ascenso y el descenso? La polémica idea que se estudia en México

En medio de la dura situación que afronta el fútbol mundial, desde el fútbol mexicano se presentó una propuesta bastante polémica y que sería aplicada desde el próximo torneo de la Liga MX. La idea, que contempla acabar con la categoría de ascenso en el país azteca, buscando el fortalecimiento de una liga de desarrollo, desde la cual ningún club podría llegar a primera, despertó todo tipo de inconformidades entre las que sobresalen las opiniones de jugadores experimentados como el ecuatoriano Álex Aguinaga y el chileno Fabián Estay.

"Es un torneo mediano, por no decir mediocre. Eso ayuda a mejorar la categoría de las divisiones inferiores y se contradice con la regla de los extranjeros que ellos mismos quisieron imponer. Eso no favorece a la Liga y se pierde interés para los equipos que van de mitad de tabla para abajo, mientras que muchos de los equipos no invertirían en las categorías de ascenso", aseguró Aguinaga al respecto, quien desarrolló una importante parte de su carrera en ese país, en el programa '60 minutos a la redonda' de Antena 2.

Por su parte el periodista Gustavo Mendoza, de la cadena Fox Sports, también mostró su inconformidad en el mismo espacio: "No entiendo qué llevó a la mayoría de los dueños a tomar esta decisión, aunque sí sé que quieren proteger a sus equipos. Esto no fortalece la competitividad, para los de abajo siempre será importante estar en la máxima categoría, mientras que para los de arriba siempre será importante no caer al descenso".

Entretanto, Fabián Estay, quien también conoce bien el fútbol mexicano habló desde la experiencia de lo que se vivió en su país natal: "En Chile fueron dos años sin descenso y el fútbol chileno se fue a pique. Las Eliminatorias fueron las peores de la historia, la Copa Libertadores fue un fracaso y los jugadores perdieron gran parte de su salario o si no se quedaban sin jugar, eso en los equipos más grandes. Además de esto, aseguran que los dueños de los equipos del ascenso ni pueden votar, esto no es posible".