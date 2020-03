El 'dolor de cabeza' de James si es fichado por el Arsenal

Más allá de cuándo se retomen los campeonatos en Europa tras la crisis sanitaria que se vive hoy en día, ya se está hablando de los posibles movimientos que se pueden dar en el mercado de fichajes. Por supuesto, el nombre de James Rodríguez vuelve a ser protagonista por su probable salida del Real Madrid.

No es un secreto que el club blanco ya no quiere contar más con el colombiano: Zinedine Zidane no lo lo tendrá en cuenta y el jugador es consciente de ello, por eso su pretensión es dar un cambio en su carrera deportiva y hay un club que suena fuerte para ficharlo: el Arsenal de Inglaterra.

Pero si el colombiano llega al conjunto londinense, tendrá también una dura competencia para pelear por la titular de la escuadra que dirige el exasistente técnico de Pep Guardiola, Mikel Arteta.

El 'dolor de cabeza' que tendría Rodríguez empezaría por el exfutbolista del Real Madrid, Mesut Özil. El alemán es el constante titular del equipo, cuenta con una gran trayectoria, confianza del cuerpo técnico y actúa casualmente en la posición donde muchas veces juega Rodríguez. Sin embargo, en muchas ocasiones puede hacerse en la mitad.

El entrenador Arteta utiliza un 4-2-3-1 normalmente en su formación, en este caso James competiría con Özil y en ocasiones con Pierre Emerick Aubameyang, que pese a ser normalmente delantero, a veces es posicionado como extremo por izquierda que hace toda la banda para luego unirse al ataque.

Siendo así, esta es la competencia que tiene el colombiano si se concreta su llegada al Arsenal en el próximo mercado de transferencias. Cabe resaltar que el conjunto 'gunner' ha pretendido a Rodríguez en varias ocasiones, como cuando este jugaba en el Porto, pero finalmente nunca se concretó la negociación.