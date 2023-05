Ahora si van a desarmar al Junior: habría llegado oferta del exterior para Bacca

Carlos Bacca es uno de los jugadores históricos más importantes del Junior de Barranquilla, equipo al que volvió después de adquirir mucha experiencia en el exterior, pasando por las ligas más importantes del mundo.

Vea también: Junior tomó medidas drásticas con el Chino Sandoval y los otros jugadores que estaban de 'parranda'

Aunque su protagonismo con los Tiburones no ha sido el esperado, las cosas sí apuntan a que su jerarquía le da un aire diferente al camerino hoy comandado por Hernán Darío Gómez.

Con todo y este panorama claro, en las últimas horas inició el rumor de que podría salir del equipo barranquillero con rumbo a un club de Sudamérica, el cual apostaría lo necesario por tener los servicios del colombiano.

Mauro Cantoro, exfutbolista argentino, confesó en el programa "A presión" de YouTube que el Sporting Cristal de Perú estaba interesado en reforzar su ataque y uno de los nombres más llamativos era el de Bacca.

"Los dos delanteros son colombianos y de élite mundial, al igual que el lateral que hoy se desempeña en Once Caldas. Yo le dije que Cristal no sé si quiera porque tiene a Loyola, que jugó en selección. Sin embargo, me dijo que al defensa que quiere traer siempre ha sido campeón a donde fue. Con respecto a los delanteros, esto sería un salto de calidad porque uno de ellos ha jugado en selección colombiana y es Carlos Bacca", fue lo que dijo Cantoro.

Le puede interesar: "No creo que sea para echarlos del equipo": El 'Tino' salió en defensa de jugadores del Junior

Así las cosas, ahora solo queda esperar lo que ocurrirá en las próximas semanas, donde seguramente no solo se definirá el futuro de Bacca, sino también de Juan Fernando Quintero, quien lleva varias semanas ausente por una lesión.