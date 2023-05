"No creo que sea para echarlos del equipo": El 'Tino' salió en defensa de jugadores del Junior

La polémica en el entorno de Junior de Barranquilla sigue creciendo. En las últimas horas, varias versiones sobre los jugadores que llegaron borrachos a entrenar causó impacto en suelo caribeño.

Para muchos, la situación no pasó desapercibida y hubo bastante criticas sobre el profesionalismo de los involucrados. El conjunto tiburón no se ha pronunciado al respecto y desde varios lugares ya se habla de lo que serán las sanciones al respecto.

En el programa 'F90' de ESPN, Faustino Asprilla salió en defensa de los jugadores que habrían estado involucrados. El ex Nacional manifestó que la situación no es tan grave.

"Me encontré con un manicomio de país en el que ha pasado de todo. Casi echan a un jugador en Junior. En Newcastle llegan borrachos todos los días y no veo que echen a nadie. No creo que sea para echarlos del equipo", dijo inicialmente el comentarista.

Y añadió: "Me tocó ver compañeros que llegaban caídos de la rasca y el entrenador los mandaba a la casa, les metía una multa, pedían perdón y solucionaban la cosa. Nunca vi que echaran a nadie".

Por último, el ex jugador afirmó que se ha hecho mucho escándalo con Luis Sandoval, jugador que no ha sido determinante en Junior: "No ha ganado todavía nada y ni siquiera es titular, pero ya de ahí a sacarlo...".

Por ahora, Junior se alista para lo que será su siguiente duelo por la Liga Betplay. El conjunto barranquillero se enfrentará a Deportivo Pereira en la siguiente jornada.