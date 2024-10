Aitana se 'lava las manos' tras ganar el Balón de Oro: "nada cambia"

La futbolista del Barcelona Aitana Bonmatí ha asegurado este jueves en un encuentro con los medios de comunicación que conseguir su segundo Balón de Oro no le conlleva una "mayor presión".



Pese a que con 26 años lo ha ganado prácticamente todo en el mundo del fútbol, Aitana ha reivindicado su mentalidad ganadora. "Es muy importante seguir así; siempre quiero más”, ha explicado la azulgrana, quien ha añadido: “Es algo con lo que he sufrido bastante, porque nunca estoy contenta”.



Sin embargo, la doble Balón de Oro ha comentado que madurar y crecer le han hecho “valorar más las cosas” y que no tiene presión por seguir ganándolo todo. "Siempre y cuando siga esta mentalidad voy a seguir creciendo y progresando, eso me hace estar tranquila", ha insistido.



La azulgrana, que se ha mostrado muy agradecida por los reconocimientos conseguidos, ha recalcado que "los premios individuales" se los debe al Barça y también a la selección española.

Además ha comentado que compartir el podio en el ránking de mejores jugadores del mundo con sus compañeras Graham Hansen y Salma Paralluelo habla muy bien de cómo se hacen las cosas en el club azulgrana.



"Estoy agradecida; a un club como el Barça que te permite ganar la Liga de Campeones casi cada año y a un equipo de compañeras que me hacen ser mejor jugadora”, ha reclamado.



Solo cuatro días después de la gala del 'Balón de Oro', Aitana ha admitido que aún no lo ha "procesado del todo", pero también que lo lleva "con más naturalidad".



"Quizá aún no le doy el valor que le daré de aquí un tiempo. Estoy feliz de tener un entorno que la ha hecho llegar a un sitio que nunca hubiera podido imaginar"



Sobre el gran día de la entrega, Aitana Bonmatí ha admitido que fue “muy estresante”, pero también que lo “recordará toda la vida”, especialmente por estar acompañada por una gran expedición del Barcelona que “dice mucho del trabajo que se hace en el club”.



La futbolista de Sant Pere de Ribas ha asegurado que sigue residiendo en su localidad natal porque es "una forma de decirme que nada ha cambiado".



El segundo 'Balón de Oro', sin embargo, le pilló más de sorpresa que el primero, ya que el año anterior les avisaron. "Era el primer año que no sabíamos quien lo ganaba, yo tenía presente que podíamos ser ella (Graham Hansen) o yo, o incluso Salma”, ha explicado.

“No tenía claro que fuera yo, si hubiera sido ella (Graham Hansen) me hubiera alegrado mucho, todo el mundo sabe la gran temporada que ha hecho. Nos hacemos mejores jugadores y yo creo que he crecido mucho gracias a ella”, ha indicado.



Precisamente Aitana Bonmatí ofrecerá este sábado el 'Balón de Oro' a la afición azulgrana en el Estadio Johan Cruyff antes del partido de la octava jornada de la Liga F contra el Eibar.



Además el club ha preparado un homenaje para el conjunto de la plantilla, que fue premiada en la misma gala y también por segunda edición seguida como el mejor equipo femenino del mundo, tras conquistar un inédito póquer de títulos la pasada temporada.



En el partido frente al Eibar, el Barcelona lucirá el logotipo del grupo británico Coldplay en la camiseta de la primera equipación azulgrana, como ya hizo el equipo masculino en el clásico del pasado 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, dentro del acuerdo que el club mantiene con Spotify, uno de sus principales patrocinadores.