Al Nassr alista oferta irrechazable por crack del Manchester City: Cristiano dio el sí

El crack del Manchester City que Cristiano pidió fichar para Al Nassr

De acuerdo con información de diarios reconocidos como The Times, The Mirror y The Sun, aseguran que el club Al Nassr irá a la carga por el mediocampista belga, Kevin De Bruyne, figura del Manchester City que dirige el técnico Pep Guardiola.

Recordemos que el centrocampista de 33 años tiene contrato con el equipo ciudadano hasta junio de 2025 y de momento no se conoce de algún plan de renovación, así que la posibilidad de que el belga llegue a Arabia Saudita es latente, especialmente por la cantidad de dinero que le ofrecerían a De Bruyne en Al Nassr.