Una Selección Colombia llamó 'ridícula' a Catalina Usme y encendió la polémica

No paran los comentarios acerca de los 'vetos' que ha habido en la Selección Colombia Femenina durante los últimos años, y a la par las voces de rechazo a quienes 'respaldaron' la generación de estas discordias en un combinado que tuvo chances de obtener mejores resultados.

Tal es el caso de la exmediocampista Isabella Echeverri, quien dejó de ser convocada al plantel absoluto de la Selección Colombia en 2019, pese a tener argumentos para ser llamada mientras vestía las camisetas de Houston Aces (Estados Unidos), Sevilla FC (España) y Rayadas de Monterrey (México).

Y es que Echeverri volvió a hablar hace algunos días en 'Voces' de RCN Radio, y allí tuvo la posibilidad de recordar algunas sensaciones que le generaron las injusticias cometidas en Selección Colombia Femenina al no convocar a futbolistas que cumplieron con méritos para estar allí.

"Nunca me arrepiento del 2019 cuando salió todo a la luz", dijo Echeverri, quien -para ese entonces- apareció en un video denunciando las injusticias que ella consideró que se cometían en Selección Colombia. "No era rabia, pero sí una sensación de tristeza profunda", complementó la exfutbolista.

"Es un secreto a voces que estuve vetada de la Selección Colombia y no lo verbalizada. Empecé a tener lesiones y luego me retiré", dijo Echeverri, quien dejó el profesionalismo muy pronto, ya que en la actualidad apenas tiene 30 años.

Y por si fuera poco, Isabella Echeverri tildó de 'ridícula' a Catalina Usme -una de las no vetadas, y actual capitana de la Selección Colombia-, e incluso la retó, pues comentó: "Que la capitana lo negara me parece ridículo. Cada cual tiene sus intereses. Me gustaría que ampliara más su testimonio".

Así las cosas, se abrió un nuevo capítulo de los 'vetos' que muchas jugadoras denunciaron en la Selección Colombia Femenina, y si bien Echeverri invitó a Usme para que expusiera nuevamente su punto de vista, no hay claridad sobre si esto es de conocimiento de la futbolista del Galatasaray.