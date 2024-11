Gustavo Alfaro puso a James de ejemplo y defendió su titularidad en Selección Colombia

James Rodríguez sigue siendo uno de los nombres que mayor debate genera en la Selección Colombia. La presencia del cucuteño en el combinado nacional ha sido cuestionada por diferentes referentes del balompié local y algunas figuras a nivel internacional que han respaldado o cuestionado su estancia de tricolor.

Para el mediocampista del Rayo Vallecano, su estancia en España durante este último curso no ha sido buena. El ex Real Madrid no ha tenido los minutos que esperaba en el cuadro madrileño y por ello su llegada al combinado comandado por Néstor Lorenzo ha sido una situación que despierta debate, incluso con figuras que señalan que Juan Fernando Quintero debe ocupar su lugar.

Tras la polémica por el '10', desde Paraguay, James ha recibido una voz de respaldo. Gustavo Alfaro, seleccionador guaraní con una amplia experiencia en diferentes selecciones, ha salido en defensa del talentoso jugador surgido en Envigado. Esto para ponerlo como ejemplo en la situación que vive el paraguayo Julio Enciso.

Al ser cuestionado por la presencia de Enciso en el combinado albirojo pese a no ser “Yo siempre soy el ejemplo de James Rodríguez le ha tocado, en muchos equipos no ser titular, y se pone la camiseta de Colombia y se transforma, son jugadores que se ponen la camiseta de su selección y se transforman. Son los ejemplos que siempre doy de Julio, de Migue Almirón...”