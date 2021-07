"Alfredo Morelos es una vergüenza para el Rangers"

Los equipos de Europa se preparan para iniciar una nueva competencia en sus diferentes ligas y el Rangers del colombiano Alfredo Morelos no es la excepción. El cuadro escocés está a la espera de que el atacante regrese a los entrenamientos, pues desde su participación en la Copa América el colombiano no se ha reportado con el equipo de Steven Gerrard, quien indicó en días atrás que no conocía cuando regresaría.

Por tal razón, esta situación incomodo al exfutbolista Frank McAvennie, quien dijo que no sabía que sucedía con Morelos, pues según él “ese chico es su propia ley. No ha vuelto todavía, ¿verdad? Steven Gerrard aún no sabe cuándo regresará, ¿verdad? Eso es una absoluta vergüenza para los Rangers. Es una situación terrible".

Le puede interesar: Gobierno anuncia aumento de premios para deportistas que ganen medalla en Olímpicos

Asimismo, siguió diciendo que quizás el entrenador “perdió el interés” en Morelos: “No tengo idea de cómo se desarrollará eso. Debe estar afectando a todo el club. ¿Pueden sacar provecho del jugador solo para deshacerse de él? Si algunos de los precios que veo en los periódicos son correctos, se habrá ido. No puedes estar haciendo eso, es una vergüenza para el Rangers. Él no es más grande que el club".

Hay que señalar que Morelos ha tenido oferta por parte del club Porto de Portugal que estaría dispuesto a pagar 12 millones de euros por el pase del jugador. Sin embargo, trascendió que el club luso aumentó la cifra, por lo que si Porto quiere al colombiano deberá desembolsar 15 millones de euros.

Vea también: ¿Indirecta de James a Rafa Benítez? mensaje tras el partido ante Millonarios

Rangers se sigue preparando sin Alfredo Morelos, pues este fin de semana debutará en la Scottish Premiership ante Livingston por lo que quiere iniciar con una victoria.