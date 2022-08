"Alguno va venir": Alfredo Arias sobre el regreso de dos referentes a Santa Fe

En medio del mercado de fichajes del fútbol colombiano, varias son las plantillas que aún no parecen cerradas. Ese es el caso de Independiente Santa Fe que podría sumar nombre adicionales para su escuadra.

Según las informaciones, el cuadro cardenal pretende sumar hombres de experiencia para tener una columna vertebral más estable. Su elección podría estar entre dos hombres que estuvieron un paso por el cuadro capitalino.

Lo que se conoce a la fecha es que los opcionados son Daniel Torres y Yeison Gordillo, jugadores que ya vivieron un periodo como jugadores del león capitalino.

Aunque no ha confirmado cual sería la preferencia del equipo bogotano, su técnico habló abiertamente del interés del contar con alguno de los dos jugadores. Así lo señalo Alfredo Arias: “Daniel Torres y Yeison Gordillo, alguno va a venir, no puedo hablar del tema porque no le conozco a Torres, pero seguro que alguno llegará”, en dialogo con la W.

Para el entrenador es necesario tener la posibilidad de sumar hombre de recorrido a su equipo. Gordillo por su parte, viene de jugar en San Lorenzo sin mucha continuidad, mientras que Torres acabó su contrato en España y espera una nueva oportunidad en el FPC.

Por ahora, solo queda esperar para conocer cuál de los dos jugadores se sumará a la plantilla del rojo. La hinchada cardenal espera por la decisión, aunque se dice que Torres sería el favorito para los aficionados.